Aufgrund der großen Nachfrage zeigt das Theater im Gärtnerviertel am Mittwoch, 24. Juli, um 20 Uhr eine Zusatzvorstellung von "Cyrano" nach Edmond Rostand. Spielort ist der Innenhof der Gärtnerei Hohe in der Nürnbergerstraße 30. In der Inszenierung von Heidi Lehnert spielen Benjamin Bochmann, Martin Habermeyer und Laura Mann, Livemmusik macht Franz Tröger. Karten sind erhältlich beim BVD, Telefon 0951/9808220 und im Geschäft Betten Friedrich, Telefon 0951/27578. red