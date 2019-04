Zusatzvorstellung beim Theater

Die Theatergruppe Oberthal gibt eine Zusatzvorstellung des Stückes "Die Erbtante aus Afrika", ein Schwank in drei Akten von Erich Koch. Die Aufführung ist am Sonntag, 14. April, um 19 Uhr im Musikheim Obererthal. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse, teilt die Theatergruppe mit. sek