Zusatztermine für Hanuta und Fastenpredigt

Auf Grund der großen Nachfrage nach Karten für den Auftritt von Hanuta Gonzales (Bild) am 8. Februar und für die Fastenpredigt von Wolfgang Reichmann am 7. März gibt es für beide Veranstaltungen im Kulturboden nun noch jeweils einen weiteren Termin. So wird Hanuta Gonzales alias Arnd Rühlmann auch am 9. Februar um 19 Uhr auftreten und dabei erstmals bei ihren "beliebten Suber-Hits" live von einer Kapelle begleitet: den "Brunzhummlblöda Blunzn Boys". Am 8. März um 18.30 Uhr schlägt dann Wolfgang Reichmann als Abt Wolfram der Neuzeit nochmal zu und nimmt die Lokalpolitik auf die Schippe. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Rufnummer 0951-23837 oder auf kartenkioskbamberg.de. Foto: privat