Zusatztermine für "Friederike"

Wegen der großen Nachfrage gibt es drei Zusatztermine der Operette "Friederike", frei nach Franz Lehar.

Das ebenso innige wie ironische Kammerspiel um Goethes Jugendliebe ist am Mittwoch, 3., Donnerstag, 4., und am Mittwoch, 10. Juli, jeweils um 20 Uhr nochmals zu erleben. Gespielt wird im historischen Hof des Schwertfegerhäuschen, Karolinenstraße 22. Wegen akuter Erkrankung des Tenors Pieter Roux wird Eva Hennevogl die unvergänglichen Melodien auf der Violine zu Martin Neubauers melodramatischer Deklamation schmachten. Beate Roux übernimmt am Piano das Orchester und singt Friederikes Arien. Plätze gibt es unter Telefon 0951/54528. red