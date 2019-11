Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt bietet am Mittwoch, 20. November, einen Vortrag im Netzwerk Junge Eltern/Familien zum Thema "Zusatzstoffe in Lebensmitteln" an. Referentin ist Dr. Magdalena Klein. Beginn ist um 9.30 Uhr im Pater-Gregor-Becker-Haus in Salz. Anmeldungen unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie. sek