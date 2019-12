Zusammenstoß nach Vorfahrtsfehler

Schaden in Höhe von 10 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Haßfurt. Gegen 16.10 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem BMW auf der Nikolaus-Mölter-Straße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Dort missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Fahrerin des Opel begab sich selbstständig in das nahe gelegene Krankenhaus. Der Sachschaden am BMW des Verursachers liegt bei rund 7000 Euro. Der Sachschaden am Opel wird auf rund 3000 Euro geschätzt.