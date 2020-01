Zusammenstoß mit Wildschwein

Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße B 286 von Albertshausen kommend in Richtung Bad Kissingen. Auf Höhe der Abfahrt nach Poppenroth kreuzte ein von links kommendes Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verschwand danach im Wald und der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachschau informiert. Am VW wurde die Frontstoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. pol