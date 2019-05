Zusammenstoß mit Reh

Einem 79-jährigen Autofahrer, sprang am Dienstagabend auf der Kreisstraße 37 von Elfershausen kommend in Fahrtrichtung Oberthulba ein Reh ins Fahrzeug. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß weiter, der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 1000 Euro. pol