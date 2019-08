Zusammenstoß mit Linienbus

Ein Mann aus Möhrendorf befuhr am Donnerstagvormittag mit seinem BMW den Amselweg und bog in die bevorrechtigte Erlanger Straße ein. Hierbei übersah er den von links heranfahrenden Linienbus. Der Bus fuhr verkehrsbedingt wegen eines parkenden Autos auf der Gegenfahrspur, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Die Vorfahr gilt allerdings auf der gesamten Fahrbahnbreite. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 9000 Euro. Die Fahrzeuge waren jedoch noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der BWM-Fahrer wurde wegen der begangenen Vorfahrtsverletzung angezeigt und muss mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. pol