Die Staatsstraße 2262 befuhr am Montagnachmittag ein 36-jähriger Audi-Fahrer aus Richtung Untermelsendorf kommend. Im Kurvenbereich geriet der Fahrer mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 70 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer, sowie zwei Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu.