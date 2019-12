Zusammenstoß mit einem Reh

Auf der Staatsstraße 2294 ereignete sich am Donnerstagabend zwischen Büchold und Gauaschach ein Wildunfall, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Eine Daimler-Fahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern. Das Tier flüchtete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Der Jagdpächter wurde verständigt. pol