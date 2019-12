Zusammenstoß mit einem Reh

Am Mittwoch, gegen 17.55 Uhr, fuhr ein Daimler auf der Staatsstraße 2302 von Wartmannsroth in Richtung Waizenbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Das Tier wurde vom Pkw erfasst und bei der Kollision so schwer verletzt, dass es vom Jagdpächter erlöst werden musste. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. pol