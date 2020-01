Zusammenstoß mit Bus

Beim Rangieren krachte es: Ein Pkw und ein Omnibus stießen am Dienstagmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Diebach und Obereschenbach zusammen. Der Omnibus kollidierte hier beim Rückwärtsfahren mit einem aus Diebach kommenden Fiat, heißt es im Polizeibericht am Mittwoch. Bei dem Zusammenstoß entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. pol