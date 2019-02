22 000 Euro Schaden ist bei einem Unfall am Montag, gegen 13.30 Uhr, bei Eltingshausen entstanden. Ein Rentner war mit seinem Pkw auf der Staatsstraße St 2445 von Schweinfurt in Richtung Münnerstadt unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Kreisstraße 43 in Richtung Eltingshausen missachtete er die Vorfahrt eines VW-Busses der Bundespolizei, der ihm aus Richtung Münnerstadt entgegenkam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Polizeifahrzeugs leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 22 000 Euro