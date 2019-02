Zusammenstoß in Kirchehrenbach

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag in Kirchehrenbach gekommen, als eine 71-jährige Seniorin mit ihrem VW Polo von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte. Dabei übersah sie eine von rechts herannahende vorfahrtberechtigte BMW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 3500 Euro.