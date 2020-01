Heroldsbach vor 19 Stunden

Zusammenstoß in Heroldsbach

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Hauptstraße/Wimmelbacher Straße in Heroldsbach ereignet. Obwohl eine 26-jährige Audi-Fahrerin noch stark bremste, kam es zum Zusammenstoß...