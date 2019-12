Zusammenstoß in Effeltrich

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Effeltrich ereignet. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin wartete am Abend in der Neunkirchener Straße verkehrsbedingt aufgrund der roten Fußgängerampel vor der Einmündung Hauptstraße. Offensichtlich ließ sie den Gegenverkehr passieren. Ein 48-jähriger VW-Fahrer, der von der Hauptstraße auf die Neunkirchener Straße fahren wollte, war der Annahme, dass auch er ausfahren könne. Da die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die vorfahrtsberechtigte 23-Jährige los. Auch der 48-Jährige fuhr los und stieß daraufhin in die Beifahrerseite der 23-Jährigen. Der Sachschaden wird von der Polizeiinspektion Forchheim auf etwa 7500 Euro beziffert. Die Beteiligten blieben unverletzt.