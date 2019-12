Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Montag gegen 12.45 Uhr befuhr eine Frau aus dem Raum Bamberg mit ihrem Auto die Mainau in Lichtenfels in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring hatte sie zunächst Grün und fuhr in die Kreuzung ein. Wegen eines Rückstaus musste sie dann aber halten, und die Ampel sprang auf Grünlicht für die querende Straße um. Ein Mann aus Thüringen wollte mit seinem Wagen in Richtung Bahnhof weiterfahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Schaden von insgesamt 10 000 Euro. pol