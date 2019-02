Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am Freitag in Ludwigsstadt. Ein Skoda-Fahrer befuhr die Lauensteiner Straße in Richtung Kronach. Auf Höhe Bahnhofstraße blinkte er, um anzuzeigen, dass er in die Bahnhofstraße einbiegen will. Eine VW-Fahrerin fuhr deshalb aus der Bahnhofstraße auf die Lauensteiner Straße ein. Der Skoda-Fahrer fuhr jedoch geradeaus weiter. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtsachschaden von geschätzten 1500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. pol