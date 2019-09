Knetzgau vor 14 Stunden

Zusammenstoß im Kreisverkehr

4000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall im Kreisverkehr in Knetzgau. Eine 51-Jährige befuhr am Dienstag kurz vor 18 Uhr die Indus-triestraße Richtung Sand und wollte in den dortigen Kreisverkehr e...