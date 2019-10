Schwärzelbach 16.10.2019

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Ein Traktor und ein Lkw begegneten sich am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, in der Altdorfer Straße in Schwärzelbach. An einer Engstelle touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden vo...