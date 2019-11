Zusammenstoß eim Abbiegen

Circa 6000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Abbiegeunfalles am Mittwochabend in Nüdlingen. Wie die Polizei meldete, stießen gegen 18 Uhr zwei Pkw zusammen. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer war in der Brunngasse unterwegs und wollte nach links in Richtung Münnerstadt abbiegen. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Münnerstädter Straße nach links in die Brunngasse einfahren. Ersterer übersah den VW und fuhr diesem in die linke Seite. pol