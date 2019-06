Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Färbergasse in Haßfurt. Auf Grund einer Baustelle musste eine junge Frau aus Haßfurt mit ihrem Opel zurücksetzen. Hierbei übersah sie einen Audi und stieß mit diesem zusammen. Die Beteiligten blieben unverletzt, an beiden Autos aber entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.