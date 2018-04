Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

An der Ziegelhütte in Hammelburg fuhren am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, ein 77-jähriger Mitsubishi-Fahrer und eine 69-jährige Daimler-Fahrerin zeitgleich rückwärts aus ihren Parkbuchten und stießen zusammen. Während sich der Schaden an der Stoßstange des Mitsubishi auf ca. 150 Euro beläuft, dürfte die Schadenshöhe am Mercedes ca. 2000 Euro betragen, da dort der hintere linke Kotflügel eingedrückt wurde. pol