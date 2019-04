Zusammenstoß beim Ausparken

Als eine 30-jährige Autofahrerin am Samstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz der Kisssalis-Therme ausparken wollte, übersah sie einen hinter ihr stehenden, wartenden Pkw eines 46-jährigen Autofahrers. So kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol