Zusammenstoß beim Ausparken

Auf dem Parkplatz einer radiologischen Praxis in der Hemmerichstraße rangierten am Donnerstagmorgen, gegen 11.20 Uhr, ein Daimler-Fahrer und ein Peugeot-Fahrer zur gleichen Zeit mit ihren Fahrzeugen. Einer der Fahrzeugführer wollte aus einer Lücke herausfahren, der andere war noch auf der Parkplatzsuche. Dabei touchierten sich die Fahrzeuge im Heckbereich. Wer schuld am Zusammenstoß war, konnte nicht geklärt werden. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der beiden Fahrzeugführer konnte kein Unfallverursacher festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro, heißt es im Polizeibericht. pol