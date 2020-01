Zusammenstoß beim Abbiegen

Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin übersah am Mittwochmittag beim Abbiegen aus der Bibrastraße einen bevorrechtigten 73-jährigen Pkw-Fahrer, der seinerseits in die Bibrastraße abbiegen wollte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, schreibt die Polizei. pol