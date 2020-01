Zusammenstoß beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Adenauerallee auf die Untere-Keller-Straße in Forchheim hat am Mittwoch um 13.40 Uhr die 19-jährige Fahrerin eines VW die entgegenkommende 41-jährige Fahrerin eines Kia übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Kia-Fahrerin wurde leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Der Schaden am VW wurde mit rund 4500 Euro beziffert.