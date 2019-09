Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 17.45 Uhr gekommen, als eine 34-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Coburger Straße nach rechts in die Berliner Straße abbiegen wollte. Sie übersah dabei ein von links kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ungefähr 11 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. pol