Zusammenstoß beim Abbiegen

Erheblicher Schaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 303 nahe Hofheim. Genau passierte der Unfall an der Abfahrt Goßmannsdorf. Ein 18-Jähriger war mit seinem Seat Leon auf der Bundesstraße von Hofheim in Fahrtrichtung Coburg unterwegs. Bei der Abfahrt Goßmannsdorf ordnete er sich zum Linksabbiegen ein. Beim Abbiegen übersah er dann den Seat Ibiza einer 39-jährigen Frau, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.