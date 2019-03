Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Untermerzbach. Dabei entstand Blechschaden. Ein junger Autofahrer aus Nordrhein-Westfahlen wollte mit seinem VW von der Schulstraße nach links in den Gartenweg abbiegen. Hierbei schnitt er jedoch die Kurve, so dass es zur Berührung mit einem Opel kam, den eine Frau steuerte. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt 3000 Euro. red