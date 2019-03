Zusammenstoß beim Abbiegen

7000 Euro Schaden und ein Verletzter sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen in Theres. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Staatsstraße von Theres in Richtung Donnersdorf. Auf Höhe der Einmündung zur Autobahn missachtete ein gleichaltriger Ford-Fahrer beim Abbiegen nach links auf die A 70 (in Fahrtrichtung Schweinfurt) den Vorrang des entgegenkommenden Opels. Beide Autos stießen zusammen. Der Unfallverursacher musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.