Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Schindbergstraße gekommen. Eine 79-Jährige wollte mit ihrem Pkw nach links in die Egerlandstraße abbiegen. Zeitgleich wurde sie von zwei Fahrzeugen überholt.

So kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Pkw und dem zweiten überholenden Pkw, in dem ein 29-jähriger Mann am Steuer saß. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11 000 Euro geschätzt. Beide Pkw-Lenker mussten ein Verwarnungsgeld zahlen. pol