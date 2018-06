Zusammenstoß beim Abbiegen

An der Anschlussstelle Höchstadt-Ost hat sich am Mittwoch gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Ein 83-Jähriger hatte die Autobahn verlassen und wollte an der Kreuzung zur B 470 nach links abbiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug eines 18-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Autobahn überqueren wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an beiden Autos in Höhe von jeweils rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.