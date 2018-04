Zusammenstoß beim Abbiegen

Als am Mittwochabend ein 26-Jähriger mit seinem Daimler-Chrysler von der Adenauerallee in Forchheim nach links in die Untere Kellerstraße abbiegen wollte, übersah er einen geradeaus fahrenden Mercedes einer 45-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5000 Euro.