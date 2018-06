Zusammenstoß bei Morschreuth

Am Mittwochmorgen sind zwei Autos auf der Staatsstraße zwischen Moggast und Gößweinstein an der Einmündung Richtung Morschreuth zusammengestoßen. Ein 38-jähriger Mann, der aus Gößweinstein kam, wollte vorfahrtsberechtigt in Richtung Morschreuth nach links abbiegen, wobei ihn eine 73-jährige Frau übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der einen Gesamtschaden in Höhe von 6500 Euro verursachte. Verletzt wurde keiner der beiden Fahrer. Beide Autos waren weiterhin fahrbereit.