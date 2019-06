Am frühen Mittwochabend hat eine 23-jährige Autofahrerin in Gasseldorf beim Einbiegen in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße das Fahrzeug einer gleichaltrigen Frau übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Ein Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.