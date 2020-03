Zusammenstoß auf der Kreuzung

Ohne die Vorfahrt eines Opel Meriva zu beachten, fuhr am Dienstagmittag ein Opel-Corsa-Fahrer auf die Kreuzung mitten in Sand. Im Kreuzungsbereich Haupt-/Zeiler Straße kam es zum Zusammenstoß. Der Corsa-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am Corsa wurde die gesamte Front eingedrückt (Schaden: 8000 Euro). Beim Meriva wurde das Rad aus dem Radkasten gedrückt und die Front demoliert (5000 Euro).