Zusammenstoß auf der Kreuzung

Auf der Herzogenauracher Nordumgehung sind am Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Ford-Fahrer die Straße "Zum Flughafen" in Richtung Herzo Base. Dabei missachtete er an der Kreuzung das Rotlicht der Ampel. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die Nordumgehung in Richtung Aurachtal. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Die beiden Fahrer blieben jedoch unverletzt. pol