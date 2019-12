Zusammenstoß auf der Kreuzung

An der Kreuzung Vacher Straße/Niederndorfer Hauptstraße sind am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein 30-Jähriger, von der Vacher Straße kommender VW-Fahrer wollte nach rechts in Richtung Erlangen abbiegen. Da die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines technischen Defekts außer Betrieb war, übersah er einen aus Herzogenaurach kommenden 55-jährigen VW-Fahrer, der sich auf der Vorfahrtsstraße befand, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 30-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. pol