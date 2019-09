Weil ein 22-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet hat, ist es am Montag um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bergstraße/Röthenäckerstraße in Falkendorf gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. An beiden beteiligten Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegt. pol