Einen vorfahrtsberechtigten VW Polo eines 19-Jährigen hat am Donnerstagmorgen eine 21-jährige Chevroletfahrerin übersehen, als sie in Reichmannsdorf die Kreuzung der Ortsstraße mit der Unteren Hauptstraße überquerte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. pol