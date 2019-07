In der Burgebracher Straße geriet am Mittwochmorgen eine 21-Jährige mit ihrem Mini auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden 21-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Durch den Anstoß verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links in den Grünstreifen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10 000 Euro.