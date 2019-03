Zwei Leichtverletzte hat es am Donnerstag bei einem Zusammenstoß auf der Dooser Kreuzung bei Muggendorf gegeben.

Am Nachmittag fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Chrysler von Muggendorf kommend an die Dooser Kreuzung. Sie hielt zunächst am Stoppschild, fuhr jedoch an, als ein von rechts aus Richtung Engelhardsberg kommender vorfahrtsberechtigter Wagen auf ihrer Höhe war. Die Autos kollidierten. Der 32-jährige Opel-Fahrer geriet ins Schleudern, fuhr das Vorfahrtszeichen und einen Leitpfosten um, drehte sich und landete im Acker.

5000 Euro Schaden

Beide Fahrer verletzten sich laut Bericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom Freitag dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. pol