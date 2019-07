Etwa 200 Euro Schaden an der linken Fahrzeugseite hat ein Unbekannter in Forchheim verursacht, der offensichtlich seine Autotür gegen den danebenstehenden Alfa Romeo 147 gestoßen hat. Der Unfall ereignete sich Mittwochnacht in der Zeit von 21.30 bis 21.50 Uhr auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants McDonalds in der Daimlerstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 bei der Polizei zu melden.