Zusammenstoß auf dem Parkplatz

Zu einem Unfall ist es am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kissinger Straße gekommen. Ein Mann wollte seinen Pkw dort abstellen. Daher fuhr er mit seinem Auto vorwärts auf einen Parkbereich ein, auf dem rechts bereits ein anderer Wagen stand. Dessen Fahrerin hatte nach eigenen Angaben ihre Türe bereits leicht geöffnet. Gegen die geöffnete Türe fuhr der Mann mit der vorderen rechten Ecke seines Autos. Da die Schäden an den Fahrzeugen an ungünstigen Stellen entstanden, dürften die Reparaturkosten bei ungefähr 5000 Euro liegen. pol