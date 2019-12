Zusammenstoß an Garitzer Kreuzung

Am Freitagmorgen kam es an der Garitzer Kreuzung zu einem Unfall mit einem Blechschaden von rund 2000 Euro. Ein 42 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Schönbornstraße und wollte auf den Westring abbiegen. Eine 34-Jährige KIA-Fahrerin fuhr auf der Garitzer Straße und wollte in gleicher Richtung in den Ring einbiegen. Der VW-Fahrer missachtete den Vorrang der Kia-Lenkerin und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. pol