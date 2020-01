Zusammenstoß an der Kreuzung

An der durch eine Ampel geregelten Einmündung Sinntor/Ancenisstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Unfall. Die 40-jährige Fahrerin eines Peugeot wartete bei "Rot" an der Ampel vom Sinntor kommend und fuhr bei "Grün" in die Ancenisstraße ein. Im Kreuzungsbereich fuhr ihr ein in Richtung Staatsbad fahrender BMW in die Fahrerseite. Wegen widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten, wer nun das Rotlicht missachtet hatte, sind noch Ermittlungen erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 2000 Euro. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Freitag mit. pol