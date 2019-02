Zusammenschluss: Aus "Euronics"-Schlegelmilch wird in Haßfurt "expert-Schlegelmilch"

Die beiden Elektronikgeschäfte in Haßfurt, "Euronics XXL Schlegelmilch GmbH" und "expert Haßfurt GmbH" wollen zusammenarbeiten. Sie planen einen gemeinsamen Markt, wie die Firma Schlegelmilch mitteilte.

In der Elektronikbranche herrscht laut Schlegelmilch im Moment ein Wandel, der geprägt ist durch anspruchsvollere Kundenwünsche und eine stärker werdende hybride Handelsstruktur: Fachmarkt - Onlineshop. Dies treffe auch auf die in Haßfurt ansässigen beiden Elektronikmärkte Expert und Schlegelmilch zu.

Aufgrund des geplanten neuen Einkaufszentrums in Haßfurt war den Angaben zufolge "ein auslösender Moment erreicht, um sich über eine mögliche Zusammenarbeit zu unterhalten".

"Gemeinsamer Vertrag"

Das Ergebnis sei ein "gemeinsamer Vertrag, der den notwendigen Veränderungen gerecht wird, und aus den zwei bestehenden Fachmärkten in Haßfurt ein gemeinsames, noch leistungsstärkeres Unternehmen zu machen. Die Firma Euronics XXL Schlegelmilch und die Firma expert Haßfurt haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam der aktuellen Marktsituation gerecht zu werden, um den Kunden am Standort Haßfurt das Beste zu bieten."

Die Gesellschafter der Firmen "Euronics XXL Schlegelmilch GmbH" und die der "expert Haßfurt GmbH" haben sich den Angaben zufolge darauf geeinigt, die neue gemeinsame Firma am jetzigen Standort der Firma Schlegelmilch, Godelstatt 8, im Gewerbepark Ost weiter zu betreiben und den Standort in der Industriestraße 29 zum 31. Juli 2019 zu schließen. In der Geschäftsführung werde weiterhin Michael Schlegelmilch vertreten sein. Der neue Fachmarkt werde zukünftig der Verbundgruppe der Expert angehören. Die gemeinsame Firma werde "expert Schlegelmilch" heißen.

Die Reparatur- und Servicewerkstatt der Firma Schlegelmilch bleibe unverändert bestehen. Der Start der gemeinsamen Verkaufsaktivitäten sei der 1. August 2019, heißt es weiter in der Firmenmitteilung. red