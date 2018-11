Zusammenprall auf der "Dooser Kreuzung"

Am Mittwochnachmittag hat es auf der "Dooser Kreuzung" gekracht. Eine Autofahrerin wollte von Muggendorf kommend die Kreuzung überqueren. Hierbei missachtete sie das Stoppschild und prallte mit einem von Engelhardsberg kommenden Pkw zusammen. Durch die Wucht des Anstoßes schleuderten beide Autos in eine Wiese und blieben dort total beschädigt liegen. Die 49-jährige Unfallverursacherin und der 57 Jahre alte Beteiligte wurden mit mittelschweren Verletzungen in naheliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden beträgt 10 000 Euro.